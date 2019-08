ISCHIA – Altra tranche di controlli agli affitti abusivi durante le festività del Ferragosto: i carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato 5 persone per omessa comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate. Si tratta dei proprietari di 3 appartamentini ad Ischia e 2 in località Sant’Angelo; denunciati un 76enne di Serrara Fontana, un 62enne di Casamicciola Terme, un 69enne di Ischia, un 71enne di Ischia e un 74enne anch’egli di Ischia. Nelle stesse località i carabinieri hanno controllato altri 15 appartamenti e circa 50 ospiti ma su questi casi gli accertamenti sono ancora in corso.

SOLDI FALSI – Durante i controlli è stato inoltre denunciato, per spendita di banconote false, un 61enne del Rione Sanità: aveva speso una banconota da 50 euro falsa in un negozio di abbigliamento ma il titolare dell’attività commerciale appena si è accorto de soldi falsi ha chiamato il 112. I carabinieri sono intervenuti nel negozio, annotato la descrizione del malfattore e rintracciato l’uomo sul corso di Forio, poco distante dal negozio: addosso aveva un’altra banconota da 50 euro falsa, addirittura con lo stesso numero seriale, pronta da spendere. E’ stato identificato e denunciato.

DROGA – Non sono mancati i controlli antidroga: a Barano e al porto di Ischia i militari hanno “beccato” 3 ragazzi in possesso di droga per uso personale: sequestrati in totale una dose di marijuana e 8 grammi di hashish; i 3 sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli come assuntori di droga.