MONTE DI PROCIDA – Credi di essere un’#eccellenzaflegrea? Oppure conosci qualcuno che meriterebbe un premio per ciò che fa quotidianamente? Chiedi di partecipare o segnala il tuo conoscente al concorso #HomoDignus. Il Comune di Monte di Procida, facendosi interprete di un sentimento di stima da parte della comunità, promulga un premio per i cittadini montesi e flegrei che, nel loro ambito professionale o nel campo artistico, sociale, culturale, si distinguono per l’impegno e per i risultati raggiunti. I riconoscimenti saranno attribuiti da una commissione ad hoc, a cui è possibile segnalare i cittadini ed inviare le candidature.

COME PARTECIPARE – E’ possibile far pervenire alla commissione segnalazioni e candidature, entro il termine del giorno 30 aprile 2018, compilando il modulo apposito ed inviandolo tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: [email protected], oppure consegnandolo a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, oppure ancora via posta cartacea al Comune di Monte di Procida. Le segnalazioni dovranno riportare come oggetto: SEGNALAZIONE PREMIO “HOMO DIGNUS” – CONCORSO ECCELLENZE FLEGREE. La premiazione avverrà a fine maggio 2018 ed in luogo da definirsi.