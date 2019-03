POZZUOLI – Grande successo di pubblico per le Giornate FAI di Primavera a Pozzuoli. Ieri e oggi sono stati quattromila i visitatori che hanno ammirato da vicino le bellezze archeologiche e i luoghi storici della nostra città, proposti per la ventisettesima edizione del Fondo Ambiente Italiano. In tanti si sono messi in fila per vedere lo Stadio Antonino Pio, Villa di Livia e il Comprensorio Olivetti, guidati dagli studenti del 4° Pergolesi, dell’Annecchino, del Majorana, del Pitagora, del Tassinari e del Virgilio di Pozzuoli, del Gadda di Quarto e del Seneca di Bacoli. Uno dei luoghi più gettonati è stato il complesso voluto da Adriano Olivetti e inaugurato nel 1955, oggi luogo dedicato alla tecnologia e alla ricerca scientifica, a partire dal Tigem, una delle quattro tappe scelte per le due giornate FAI e dove sabato i visitatori sono stati accompagnati dagli stessi ricercatori dell’importantissimo istituto Telethon di Genetica e Medicina. Al complesso Olivetti spetta il primato delle presenze con 1700 visitatori nei due giorni, a seguire Villa di Livia e lo stadio Antonino Pio. Pozzuoli ha scoperto i suoi tesori storici ed artistici, molto apprezzati, in due bellissime giornate di sole.

