POZZUOLI – Per le giornate FAI in programma sabato 24 e domenica 25 marzo, nei Campi Flegrei apertura straordinaria per il Parco Archeologico di Cuma e l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. I due siti rientrano negli 80 luoghi della Campania che saranno aperti al pubblico. A Bacoli i giovani Apprendisti Ciceroni® guideranno il pubblico al Parco Archeologico di Cuma; mentre a Pozzuoli, in via del tutto straordinaria, si potrà visitare l’Accademia Aeronautica Militare, tra le più antiche accademie nel mondo. La manifestazione, oltre a essere un momento di incontro tra il FAI e la gente, uniti nel festeggiare e raccontare la propria storia più bella e più nobile, è anche un importante evento di raccolta fondi e un’occasione per raccontare a tante persone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Per questo, all’accesso di ogni luogo aperto verrà chiesto ai visitatori un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro: i preziosi contributi raccolti saranno destinati al sostegno delle attività istituzionali del FAI. LA MANIFESTAZIONE – L’energia dei 50.000 volontari del FAI attraversa la Penisola da nord a sud alle isole e spinge la gente a scoprire, negli oltre 1000 i luoghi aperti al pubblico, i tanti frammenti di una stessa identità. Palazzi storici solitamente inaccessibili, aree archeologiche, borghi che custodiscono antiche tradizioni, luoghi della produzione e dell’industria, musei, chiese e monumenti che svelano spazi sorprendenti, inconsueti siti naturalistici. Le aperture delle Giornate FAI di Primavera, sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, raccontano con la loro straordinaria varietà un’Italia che sempre di più si riconosce nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia. Un Paese che ritrova la propria identità in un evento festoso e rassicurante che supera gli schieramenti e fa sentire tutti parte di uno stesso grande e meraviglioso Paese, bene comune di ogni italiano.