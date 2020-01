BACOLI – In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, che ricorre il 2 febbraio, i volontari di Legambiente, con la collaborazione di una guida ambientale, hanno organizzato un’escursione intorno al Lago Fusaro a partire dalle 10:30. L’appuntamento è all’ingresso del Parco Vanvitelliano. I partecipanti saranno accompagnati sulle sponde del lago dove verranno effettuati avvistamenti botanici e avifaunistici.

L’ESCURSIONE – Successivamente saranno invitati a salire sulla terrazza dell’edificio dell’Ostrichina dove gli esperti faranno degli approfondimenti tematici sulle conchiglie, sulla flora e fauna dei Campi Flegrei. L’escursione è a contributo libero. Per chi volesse eventualmente visitare la Casina Vanvitelliana al termine dell’evento l’ingresso è gratuito in quanto il 2 febbraio risulta la prima domenica del mese. Le zone umide sono aree fondamentali in quanto dimora di moltissime specie animali e vegetali. Il 40% delle specie animali e vegetali del mondo vive o si riproduce nelle zone umide.