MONTE DI PROCIDA – Saranno gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie di Monte di Procida a prendersi cura della spiaggia di Acquamorta. Mercoledì si terrà una giornata ecologica per liberare l’arenile dai rifiuti. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con gli istituti “Vespucci”, “Dante Alighieri” e con la società Tekra, nasce per promuovere la tutela ambientale e la salvaguardia dei beni comuni.