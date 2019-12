POZZUOLI – Questa mattina, presso il negozio “La Girandola Giocattoli”, sito in via Nicolardi a Napoli, una rappresentanza di allievi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli effettuerà un acquisto simbolico di giocattoli da destinare ai bambini più bisognosi. Sulla scia del famoso caffè sospeso con cui a Napoli si dimostra la propria gratitudine e solidarietà verso il prossimo, offrendo un caffè ad uno sconosciuto, sarà possibile donare un sorriso a tanti bimbi in difficoltà. L’Accademia Aeronautica dimostra, ancora una volta, la propria apertura verso la collettività attraverso piccoli gesti che, soprattutto in questi giorni di festa, possono rendere l’attesa del Natale foriera di gioia e condivisione.