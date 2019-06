BACOLI – La Campania sul podio tricolore grazie al Vanema’s club. Grandi soddisfazioni per la Ginnastica Artistica bacolese e campana. Il Vanema’s conquista, ai Campionati italiani di Rimini, il secondo posto con Mia Della Ragione (classe 2010) e il sesto posto con Beatrice Pezza (classe 2009). Ottimi piazzamenti anche per tutte le altre atlete in gara: Arianna Caliendo, Camilla Pugliese, Laura Lubrano e Maria Francesca Sarracino, confrontatesi, nelle rispettive categorie, con le più importanti società italiane della ginnastica artistica. «È solo un punto di partenza», commentano i tecnici FGI del Vanema’s pienamente soddisfatti Anna Illiano e Antonella Guardascione, dimostrando di avere grandi progetti per le loro atlete.