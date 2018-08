QUARTO – Era stato rubato a Quarto nel 2005 il fucile a canne mozze trovato ieri a Napoli. L’arma è stata rinvenuta dagli agenti del Commissariato di Polizia Vicaria Mercato nel tardo pomeriggio, in seguito ad accurate indagini, durante mirati controlli in Vico rotto al Lavinaio. All’interno di un’intercapedine di un terrazzo di uno degli stabili presenti, i poliziotti, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile “Franci” modello “Falconet/s” sovrapposto calibro 12, cui erano state mozzate le due canne, perfettamente funzionate e ben conservato. Dai primi controlli, il fucile, è risultato compendio di furto avvenuto nel 2005 in Quarto; l’arma sarà sottoposta, presso gli uffici del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, ad accertamenti tecnico balistici.