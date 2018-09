POZZUOLI – Lavori in corso in via Montenuovo Licola Patria per l’installazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica. Lungo l’intero tratto, che va dai depuratori all’incrocio con il quartiere di Monterusciello, è in corso la predisposizione dei pali. Le installazioni stanno riguardano anche via dei Platani e Licola Borgo, dove i nuovi pali sostituiranno gli esistenti.