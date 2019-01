POZZUOLI – “Al peggio non c’è mai fine” si potrebbe dire nel vedere questa vettura parcheggiata di traverso sul marciapiedi e al posto riservato ai disabili. E’ quanto accaduto a Pozzuoli, in via Artiaco, dove l’incivile di turno si è contraddistinto per un parcheggio alquanto assurdo. Infatti oltre ad impedire la sosta ai disabili, ha anche bloccato il passaggio dei pedoni. Il tutto è avvenuto in pieno giorno, tra l’indignazione di passanti e automobilisti.