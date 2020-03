POZZUOLI – Un riconoscimento al Sindaco Vincenzo Figliolia da parte dei residenti del suo quartiere, un flash mob di musica ed di inni con i quali hanno espresso un sentito ringraziamento al Primo Cittadino per l’impegno profuso in questi giorni di emergenza, per i suoi costanti comunicati di aggiornamento alla cittadinanza e per i provvedimenti severi adottati, ritenuti comunque necessari. “Il quartiere si è stretto intorno al suo Sindaco”, afferma Carmen a nome di tanti altri concittadini; nel quartiere, denominato “dietro la Croce” la stragrande maggioranza dei residenti, abituata a rincorrere la propria vita frenetica di professionisti, non ha mai avuto il tempo di conoscersi a fondo. L’emergenza coronavirus ha creato un legame simbolico tra di loro, un appuntamento costante per ritrovarsi e smorzare la fatica della quarantena. La voce melodiosa ed angelica di Rebecca ci apre alla prospettiva che la vita continuerà.

