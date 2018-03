TORRE ANNUNZIATA- Nel girone B di Promozione altra sconfitta per il Rione Terra, battuto al Giraud di Torre Annunziata dai padroni di casa della Pompeiana con il risultato di 2-0. A decidere il match la doppietta di De Capua che con un gol per tempo stende i puteolani. Male la squadra di De Girolamo dopo essere parsa in ripresa nelle ultime due uscite.

