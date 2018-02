MONTE DI PROCIDA – Incredibile beffa per la Puteolana 1909 che vede sfuggire la vittoria al 100′ quando giunge il pareggio per gli ospiti. Per i granata al quarto d’ora della ripresa era andato a segno La Pietra. La gara si chiude sul 1-1. A breve seguiranno cronaca completa e tabellino.