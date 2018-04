QUARTO – Manita del Quartograd alla Puteolana 1909. Un 5 – 3 spumeggiante al Giarrusso che consente ai padroni di casa di ottenere 3 punti vitali per una salvezza ancora da raggiungere. Il primo tempo era finito 3 – 1 per i locali con la doppietta di Simeri e la rete di Torino che ribaltavano il vantaggio di Mazzeo. In Apertura di secondo tempo Mazzeo completava la sua tripletta e impattava la gara, poco prima che Capuano siglava le due reti del definitivo vantaggio dei quartesi.