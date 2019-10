POZZUOLI – Ancora strisce blu a Pozzuoli. Gli stalli di sosta a pagamento arrivano anche in via Campi Flegrei e via Miliscola, a Lucrino. Nella vignetta di Giulia Amati, ancora una volta il Sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con pittura e pennello, dà una mano a tracciare le nuove aree per la sosta a pagamento.