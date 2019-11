BACOLI – Festa delle Forze Armate, ricco il programma della cerimonia che si terrà oggi nella città di Bacoli. Prevista per il pomeriggio la Santa Messa presso la chiesa di Sant’Anna; la cerimonia eucaristica è fissata per le 16. Da qui il corteo dalla parrocchia fino a Marina Grande per la deposizione della corona in mare. Il corteo sfilerà poi da Marina Grande per le vie del centro storico sino alla villa comunale davanti al Monumento dei Caduti (Milite ignoto). Seguiranno il rituale dell’Alzabandiera e la deposizione della corona e della targa “Parco della Rimembranza”.