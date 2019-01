QUARTO – Domani alle 17 si terrà a Quarto, presso l’antica chiesa di Santa Maria, la solenne celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono delle polizie locali d’Italia. Officerà la Santa Messa il vescovo di Pozzuoli Gennaro Pascarella; interverranno alla iniziativa i corpi di polizia municipale di Quarto, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Procida e Marano. Prevista la partecipazione di sindaci, amministratori locali, autorità civili e militari dei comuni flegrei.

LA STATUA – L’iniziativa, che a rotazione ogni anno si tiene in un Comune diverso, è aperta alla cittadinanza. Nell’occasione verrà ufficialmente consegnata al parroco di Santa Maria la statua di San Sebastiano, di recente restaurata a cura della polizia municipale di Quarto. Prima dell’ingresso in Chiesa, i gonfaloni dei Comuni presenti sfileranno in piazza Santa Maria dinanzi il picchetto d’onore.