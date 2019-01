POZZUOLI – Il centro storico di Pozzuoli si prepara ad accogliere la prima edizione della Festa del cioccolato, una kermesse dedicata al cioccolato artigianale, in programma da venerdì 8 a domenica 10 febbraio in piazza della Repubblica. Organizzato dall’associazione “Arti Mestieri Tradizioni Folclore”, in sinergia con l’Associazione Nazionale Cioccolatieri e in collaborazione dell’Associazione Events Art San Carlo, l’evento gode del patrocinio del Comune di Pozzuoli. Le squisitezze al cioccolato saranno per tre giorni le protagoniste indiscusse della storica piazza della Repubblica, trasformata per l’occasione in un goloso salotto, immerso nel contesto delle bellezze storico-artistiche e culturali di Pozzuoli.

LA KERMESSE – Una passerella di bontà dolciarie che, grazie ai cioccolatieri provenienti da varie regioni d’Italia, permetterà di gustare non solo le diverse tipologie di cioccolato presenti, ma anche le prelibatezze della tradizionale pasticceria siciliana, con cannoli riempiti al momento dell’acquisto, cassate, frutta di marzapane, pasta di mandorle con o senza frutta candita. Per i più piccoli, protagonisti di ogni festa che si rispetti, saranno disponibili una golosa area svago con giochi ed attività d’animazione ed i laboratori didattici Choco Play, dove gratuitamente, potranno partecipare a mini-corsi e apprendere come “nasce” il cioccolato, come i semi della pianta del cacao si trasformano in cioccolato. Maestri Cioccolatieri, insegneranno poi, ai piccoli apprendisti cioccolatieri, come realizzare deliziosi cioccolatini e tavolette di cioccolato. Un appuntamento quindi da non perdere, per assaporare del buon cioccolato artigianale e trascorrere un fine settimana a Pozzuoli, particolarmente dolce ….e gustoso.