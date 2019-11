ERCOLANO – Venerdì notte Salvatore Del Prete, un 34enne di Ercolano, benché fosse agli arresti domiciliari per spendita di monete false, è uscito di casa. Poco dopo è stato riconosciuto e fermato dai carabinieri delle tenenza di Ercolano a cui, per giustificarsi, ha detto che stava andando a comprare una birra. L’uomo a quel punto è stato immediatamente arrestato per evasione. Adesso attende il processo, ai domiciliari.