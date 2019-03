VARCATURO – Deve scontare tre anni di carcere Rocco Rucco, 53enne di Giugliano arrestato dalla Polizia in via Licola Mare, a Varcaturo, dove sorgono gli stabilimenti balneari. L’uomo è stato raggiunto nella sua abitazione dagli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dovendo espiare una pena residua di tre anni di reclusione per il reato di estorsione commesso a Villaricca nel 2015, suo comune di origine. Ruocco, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato condotto presso il carcere di Secondigliano.