QUARTO – Il Bazar di Zhang di via Campana a Quarto chiude i battenti a scopo preventivo. Il negozio riaprirà il prossimo 15 marzo. «Gentile cliente, ci scusiamo per il disagio che arrecheremo, ma per garantire la sicurezza pubblica, al solo scopo di contribuire alla prevenzione del rischio contagio, come comunità cinese a Napoli abbiamo stabilito una chiusura cautelativa di questo esercizio commerciale dal 27 febbraio al 15 marzo», si legge in un avviso rivolto ai consumatori.