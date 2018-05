QUARTO – A partire da oggi e per i prossimi giorni, Cronaca Flegrea pubblicherà le interviste ai sei candidati sindaco che si contenderanno la carica di primo cittadino di Quarto il prossimo 10 giugno, in vista del primo turno elettorale. Abbiamo ascoltato le aspiranti fasce tricolori Concetta Aprile, Rosa Capuozzo, Gabriele Di Criscio, Antonio Sabino, Giovanni Santoro e Davide Secone. Uguali per tutte le domande: «Quali sono i motivi alla base della sua candidatura? Quali sono i punti fondamentali del suo programma? In caso di elezione a sindaco che interventi vorrebbe mettere in campo nei primi 100 giorni di amministrazione? Che appello vuole lanciare ai cittadini di Quarto per convincerli a votarla?».

