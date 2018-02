POZZUOLI – Sono state consegnate ieri le liste dei candidati che aspirano ad entrare in Parlamento con le elezioni politiche che si terranno il prossimo 4 Marzo. Si voterà con la nuova legge elettorale, il cosiddetto “Rosatellum bis”, che si basa su un sistema misto, proporzionale e maggioritario. I partiti si possono presentare da soli o riuniti in coalizione. Tra i partiti “maggiori” il “Movimento 5 Stelle” e “Liberi e Uguali” correranno da soli, il “Partito Democratico” sarà in coalizione con le liste “Civica Popolare”, “+Europa” e “Insieme” mentre “Forza Italia” concorrerà con “Lega”, “Fratelli d’Italia” e “Noi con l’Italia”.

COME SI VOTA – Senza entrare troppo in tecnicismi, a ciascun elettore di età maggiore di 25 anni saranno consegnate due schede, una per la Camera dei Deputati ed una per il Senato. Chi non ha ancora compiuto 25 anni potrà votare solo per la Camera dei Deputati. Ogni scheda sarà divisa in un certo numero di aree separate tra loro, corrispondenti a ciascun partito o coalizione. In ogni area, all’interno di un rettangolo, vi sarà un unico nome, il cosiddetto candidato uninominale di collegio, e immediatamente sotto vi sarà la/e lista/e collegata/e al singolo candidato (comuni a più collegi). Attenzione, non è previsto il voto disgiunto, quindi non si potrà votare per un candidato uninominale e per un partito che sostiene un altro candidato. Si possono fare al massimo due segni sulla scheda: uno sul nome del candidato al collegio uninominale e poi scegliere la lista o una delle liste che lo appoggiano. Si può anche barrare il solo candidato uninominale ed in tal caso il voto andrà anche alla lista che lo sostiene o nel caso di coalizione sarà distribuito proporzionalmente su tutti i partiti che la compongono. E’ possibile anche barrare solo il simbolo di una lista, così il voto andrà sia alla singola lista sia al candidato uninominale.



CHI VIENE ELETTO – Il candidato uninominale di collegio che riceverà più voti andrà di diritto in Parlamento (sistema maggioritario). Gli altri seggi disponibili per il collegio plurinominale saranno distribuiti proporzionalmente in base ai voti ricevuti da ciascun partito e seguendo l’ordine con cui i candidati sono inseriti in lista.

I CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI – I cittadini di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Marano, Isola di Ischia, Procida e Monte di Procida avranno la stessa scheda. Il candidato uninominale è esclusivo di questo collegio (09), mentre la parte proporzionale è comune anche ai collegi di Giugliano, Casoria e Acerra (01-Napoli Nord).

M5S

CANDIDATO UNINOMINALE: ANDREA CASO

CANDIDATI PROPORZIONALE: Luigi Di Maio, Concetta Giordano, Salvatore Micillo, Iolanda Di Stasio

COALIZIONE CENTRODESTRA

CANDIDATO UNINOMINALE: SEVERINO NAPPI

CANDIDATI PROPORZIONALE:

FORZA ITALIA: Maria Rosaria Carfagna, Antonio Pentangelo, Marta Antonia Fascina, Vincenzo Santagada

LEGA: Giuseppina Castiello, Gianluca Cantalamessa, Francesca Gerardi, Biagio Sequino

FRATELLI D’ITALIA: Marcello Taglialatela, Elisabetta Colombrino, Maurizio Orsi, Valentina Giacobbe

NOI CON L’ITALIA: Lorenzo Cesa, Gabriella Fabbrocini, Claudio Ferrara, Palmira Fele

COALIZIONE CENTROSINISTRA

CANDIDATO UNINOMINALE: MARIA CARMINE TUMIATTI

CANDIDATI PROPORZIONALE:

PD: Gennaro Migliore, Assunta Tartaglione, Pasquale Sollo, Daniela Maisto

+ EUROPA: Annalisa Renoldi, Raffaele Minieri, Tiziana Buccico, Emilio Marrucci

CIVICA POPOLARE: Ciro Alfano, Raffaella Piro, Donato Di Tommaso, Marilena Oziello Miraglia

INSIEME: Aniello Cecere, Marianna Amoruso, Luigi Iorio, Mariarosaria Di Guida

LIBERI E UGUALI (LeU)

CANDIDATO UNINOMINALE: JOSI DELLA RAGIONE

CANDIDATI PROPORZIONALE: Michela Rostan, Gianni Granata, Stefania Fanelli, Tammaro Gervasio

POTERE AL POPOLO

CANDIDATO UNINOMINALE: ANIELLO NASTI

CANDIDATI PROPORZIONALE: Giorgio Cremaschi, Angela Tufano, Carmine Sgariglia, Oriana Cerbone

CASAPOUND

CANDIDATO UNINOMINALE: GIOVANGIUSEPPE FARESE

CANDIDATI PROPORZIONALE: Emmanuela Florino, Giuseppe Savuto, Antonietta Cerqua, Gabriele Esposito

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

CANDIDATO UNINOMINALE: MARA STARVAGGI

CANDIDATI PROPORZIONALE: Domenico Loffredo, Marzia Ippolito, Giovanni Limatola, Stefania D’Urso

PRI – ALA

CANDIDATO UNINOMINALE: CARMELA RIZZO

CANDIDATI PROPORZIONALE: Ersilio Salvatore, Consiglia Salomi

POPOLO DELLA FAMIGLIA

CANDIDATO UNINOMINALE: VICENTE SCHIANO

CANDIDATI PROPORZIONALE: Marianna Puzo, Antimo De Crescenzo, Annamaria Castellana, Vicente Schiano

PARTITO VALORE UMANO

CANDIDATI PROPORZIONALE: Antonio Pepe, Stefania Serao, Guerino Silvestri, Maria Elena Gargano

I CANDIDATI AL SENATO – Per il Senato il collegio uninominale comprende quello di Pozzuoli e quello di Giugliano (collegio 04), mentre la parte proporzionale comprende i Comuni a Nord di Napoli e Napoli città (Campania 2).

M5S

CANDIDATO UNINOMINALE: DOMENICA MARIA CASTELLONE

CANDIDATI PROPORZIONALE: Paola Nugnes, Sergio Vaccaro, Silvana Giannuzzi, Vincenzo Presutto

COALIZIONE CENTRODESTRA

CANDIDATO UNINOMINALE: FLORA BENEDUCE

CANDIDATI PROPORZIONALE:

FORZA ITALIA: Domenico De Siano, Alessandrina Lonardo, Giuseppe Romano detto Giosy, Carla Ciccarelli

LEGA: Ciro Salzano, Rosanna Ruscito, Giuseppe Papaccioli, Angela Ferraro

FRATELLI D’ITALIA: Luigi Rispoli, Raffaella De Nardo, Biagio Castaldo, Clotilde Galano

NOI CON L’ITALIA: Cosimo Latronico, Nicoletta Barbato, Maurizio Pecorilla, Maria Fusco

COALIZIONE CENTROSINISTRA

CANDIDATO UNINOMINALE: GIOVANNA PALMA

CANDIDATI PROPORZIONALE:

PD: Matteo Renzi, Valeria Valente, Massimiliano Manfredi, Giovanna Palma

+ EUROPA: Carlo Romano, Antonella Dragotto, Raffaele Marino, Annamaria Barbato Ricci

CIVICA POPOLARE: Gioacchino Alfano, Claudia Forte, Raffaele Scognamiglio, Fabiola Anitori

INSIEME: Oreste Pastorelli, Carla Lardone, Domenico Aria, Francesca Velardi

LIBERI E UGUALI (LeU)

CANDIDATO UNINOMINALE: CARLO MORRA

CANDIDATI PROPORZIONALE: Peppe De Cristofaro, Loredana De Pretis, Toni Nocchetti, Daria Brigante

POTERE AL POPOLO

CANDIDATO UNINOMINALE: ANTONIO REGA

CANDIDATI PROPORZIONALE: Danilo Risi, Anna Organo detta Rianna, Domenico Cordone detto Mimmo, Vincenza Ferrante Covone detta Licia

CASAPOUND

CANDIDATO UNINOMINALE: BENITO LUBRANO

CANDIDATI PROPORZIONALE: Vincenzo Cipriano, Alessandra Panzera, Angelo Scognamiglio, Bernardina Ferrara

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

CANDIDATO UNINOMINALE: ANTONIO BARBAGALLO

CANDIDATI PROPORZIONALE: Massimiliana Piro, Antonio Barbagallo, Fiammetta Fossati, Jacopo Estevan Renda

PRI – ALA

CANDIDATO UNINOMINALE: ANNA SPAVONE

CANDIDATI PROPORZIONALE: Alfredo Palumbo, Anna Serpe, Alberto Coppola, Gelsomina Spavone

POPOLO DELLA FAMIGLIA

CANDIDATO UNINOMINALE: BENIAMINO CASALE

CANDIDATI PROPORZIONALE: Francesca de Sanctis, Salvatore Di Marino, Adriana Di Donato, Beniamino Casale

PARTITO VALORE UMANO

CANDIDATI PROPORZIONALE: Antonio Pepe, Stefania Serao, Guerino Silvestri, Maria Elena Gargano