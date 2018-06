QUARTO – Anche a Quarto, per le elezioni comunali di domenica 10 giugno, “Cronaca Flegrea” sarà presente con la consueta diretta per lo spoglio delle schede elettorali. A partire dalla mattina ci saranno aggiornamenti e curiosità con i dati dell’affluenza alle urne. In serata, a chiusura seggi, saranno trasmessi in diretti i dati dello spoglio relativi ai candidati a sindaco. In lizza per la fascia tricolore ci sono Rosa Capuozzo, Antonio Sabino, Davide Secone, Giovanni Santoro, Concetta Aprile e Gabriele Di Criscio.