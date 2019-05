BACOLI – Per le elezioni comunali di domenica 26 maggio, “Cronaca Flegrea” sarà presente con la consueta diretta per lo spoglio delle schede elettorali. A partire dalla mattinata di domenica ci saranno aggiornamenti e curiosità con i dati dell’affluenza alle urne. Lunedì, all’apertura delle urne prevista per le 14, saranno trasmessi in diretti i dati dello spoglio relativi ai candidati a sindaco. In lizza per la fascia tricolore ci sono Nello Savoia, Josi Della Ragione e Giuseppe Scotto di Luzio. Durante la maratona ci saranno collegamenti in diretta con varie emittenti televisive tra cui Piuenne Tv.