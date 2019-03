BACOLI – Ufficializzata, nelle ultime ore, l’adesione della lista civica “Aurora Flegrea” al progetto politico del candidato sindaco di Bacoli, Nello Savoia. Capolista Monica Carannante, già consigliere comunale e assessore alla Pubblica Istruzione, nonché presidente dell’Associazione Artù. Un volto noto alla politica locale ma soprattutto al mondo associativo. L’adesione nasce dalla condivisione delle linee programmatiche, attraverso le quali poter ampliare ed attivare un numero crescente di attività sul territorio nel panorama dell’associazionismo. «Grande soddisfazione per l’adesione della lista civica Aurora Flegrea alla coalizione. Questo allargamento – dichiara Nello Savoia – non rappresenta solo l’ingresso di un alleato ma ci dà grande motivazione, soprattutto, rispetto al progetto che abbiamo messo in campo. Un programma chiaro e credibile che ha la capacità di consolidare il suo schieramento naturale ma anche di attrarre, sulla base della sua condivisione, forze ed energie del mondo civico, preziose per dare seguito alla nostra ambiziosa visione di città».