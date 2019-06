POZZUOLI – Si chiama Fabio Maddaluno, ha 35 anni, è di Pozzuoli e fa il pizzaiolo da 16 anni: è lui vincitore del campionato nazionale “Passione Pizza” svoltosi a Candela, in provincia di Foggia. Con una pizza Margherita ha sbaragliato la concorrenza degli altri 63 partecipanti portando a casa la coppa di migliore pizzaiolo della seconda edizione del premio italiano. Ma non solo. Oltre al primo posto Fabio, che lavora a “Pizza City Go” di Monterusciello, ha ottenuto il riconoscimento di “pizzaiolo scelto” ed è salito al terzo gradino del podio nella categoria “gusto a scelta” con una pizza con salmone e aceto balsamico dedicata alla figlia Lulù.

SODDISFAZIONE – «Voglio ringraziare il mio maestro istruttore di pizza Gaetano Carponi che mi ha insegnato le tecniche utili per il mio lavoro. Per me è stata una grande soddisfazione ottenere un importante risultato, legato a quello che oltre ad essere un lavoro per me è una grande passione.» spiega emozionato Fabio, che adesso ha messo nel mirino un nuovo obiettivo: il “Pizza Doc”, concorso internazionale che andrà in scena a novembre sulla costiera amalfitana.