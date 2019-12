VARCATURO – Un chilo di marijuana tenuto in 4 bustoni, 30 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e una cartuccia calibro 38 special: era tutto in casa di Vincenzo Porcelli, 25enne già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Varcaturo che lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione di munizionamento insieme alla fidanzata incensurata. Gli arrestati ora sono rispettivamente in carcere e agli arresti domiciliari.