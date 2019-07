GIUGLIANO – Un 30enne incensurato di Giugliano è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per detenzione illegale di armi e munizioni nonché detenzione di stupefacente a fini di spaccio. L’uomo è stato anche denunciato per spendita di banconote false. Perquisendo la sua abitazione i militari hanno scoperto 30 rami di cannabis messi ad essiccare oltre a una semiautomatica con 2 caricatori pieni, 2 fucili e 49 cartucce per semiautomatica, il tutto denunciato da un congiunto e quindi detenuto da lui illegalmente.

IL SEQUESTRO – Nel corso del controllo i carabinieri hanno trovato anche 5 banconote da 100 euro con cui, hanno scoperto, L.C. pagava 2 giovani extracomunitari che impiegava “a nero” nella sua azienda agricola. Armi, droga e denaro sono stati sequestrati. L’arrestato è stato condotto in carcere.