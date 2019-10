QUARTO – Domeniche ecologiche in città. A farsi portavoce della proposta è stato il Meetup Cittadini 5 Stelle che ha deciso di supportare e firmare la richiesta protocollata in Comune dal gruppo “Quarto in bici – Si può fare” e volta a chiedere la pedonalizzazione domenicale del centro storico. «Le domeniche ecologiche, presenti in tante città italiane, hanno già dimostrato di portare ottimi risultati per contrastare l’inquinamento dell’aria e per riappropriarsi degli spazi urbani. Avere un centro storico libero dalle auto permetterebbe di avere più bambini liberi di giocare senza pericoli, meno rumore e negozi pieni di persone e non di auto in sosta. La chiusura del centro storico, come avviene ad esempio nella vicina Pozzuoli, oltre a determinare benefici ambientali per tutti i cittadini, produce un aumento di guadagno per i commercianti locali», rendono noto i rappresentanti del Meetup Cittadini 5 Stelle. L’area del centro cittadino di Quarto è frequentemente congestionata – si legge nel progetto presentato in Municipio – le automobili occupano buona parte della strada, rendendo la fruizione dei luoghi quasi sempre votata ad area in cui parcheggiare o attraversare distrattamente alla guida.