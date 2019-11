CALCIO – In campo questo pomeriggio al Conte Rione Terra e Don Guanella, l’unica partita che vede una compagine flegrea in campo oggi. Domani, invece, sarà una domenica ricca di calcio: in campo le altre quattro compagini flegree, che giocheranno tutte alle 11. In Eccellenza la Puteolana 1902, reduce da una serie di vittorie, va a fare visita al San Giorgio mentre al “Tony Chiovato” di Bacoli andrà in scena il derby tra Sibilla e Napoli Nord. In Promozione trasferta impossibile per la Puteolana 1909 che giocherà in casa dello schiacciasassi Pianura. Mentre il Quartograd, fresco di cambio di allenatore, ospita il Lacco Ameno.