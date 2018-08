POZZUOLI – Una pizza in onore della Madonna Assunta. E’ l’omaggio che il pizzaiolo puteolano Angelo Spinelli ha voluto fare in vista del Ferragosto e dei festeggiamenti per l’Assunzione di Maria, solennità celebrata il 15 agosto. Non nuovo a dediche e pizze particolari, Angelo da buon devoto ha conciliato fede e passione realizzando una pizza che raffigura la madonna. «E’ un omaggio che ho voluto fare alla Madonna e a tutta la città di Pozzuoli. Che ci benedica tutti»