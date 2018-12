POZZUOLI – Dopo il raddoppio delle luminarie natalizie volute dal comune di Pozzuoli arrivano i primi problemi. Nella giornata di venerdì, in seguito a pioggia e vento, le palle legate ai fili dell’impianto “indipendente” realizzato dalla ditta palermitana vincitrice dell’appalto sono finite in strada. In particolare una è volata ad Arco Felice, nei giardinetti accanto alla stazione della Cumana. “Mi chiedo come sia stato possibile visto che da noi non ci sono luminarie” racconta Gennaro, residente al Parco Augusto. Il “raddoppio” delle luminarie, in particolare quelle a forma di palla, sarebbero state volute dal comune e dal sindaco Figliolia dopo le polemiche dei primi giorni, nate dopo l’accensione delle prime luci natalizie.