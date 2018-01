POZZUOLI – Non solo Marek Hamisk a Pozzuoli per festeggiare il 2018. Anche Piotr Zielinski ha scelto il capoluogo flegreo e le sua cucina per accogliere l’arrivo del nuovo anno. Il forte centrocampista polacco del Napoli ha trascorso la notte di San Silvestro a Lucrino presso l’Akademia Cucina & More di Adriano Gigante. Insieme a lui la compagna Laura Slowiak e gli amici più stretti. Dopo il cenone Zielinski e amici hanno osservato lo spettacolo dei fuochi d’artificio dalla terrazza sul lago. E Pozzuoli ancora una volta si conferma la meta preferita per i calciatori azzurri.