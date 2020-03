POZZUOLI – Riaprono le scuole nella città di Pozzuoli. La decisione del sindaco Vincenzo Figliolia è arrivata in seguito al decreto pubblicato oggi in “materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Il governo, dunque, ha stabilito che cessano di produrre effetto tutti i decreti legge precedenti e ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata per contrastare l’emergenza Coronavirus. Per gli effetti di questa decisione tutte le ordinanze sindacali di chiusura delle scuole e di sospensione di manifestazioni ed eventi in via precauzionale sono da considerarsi automaticamente decadute. Stesso scenario anche negli altri comuni flegrei di Quarto, Monte di Procida e Bacoli.