POZZUOLI – Caffè e cornetti serviti con una pala per infornare le pizze. E’ la trovata anti-crisi del titolare del “Bar Euro” di Licola, Giuseppe Silletti, che tra il serio e l’ironico da due giorni ha adottato la nuova misura per la prevenzione dal Covid-19. Silletti per l’intera giornata indossa una mascherina e accoglie i clienti tenendoli a una “distanza di sicurezza” di un metro. «Lo stiamo facendo per sdrammatizzare ma allo stesso tempo per dimostrare anche che stiamo adottando tutte le misure richieste da Governo, Regione e Comune di Pozzuoli -spiega Silletti, che da anni gestisce il bar lungo la via Domitiana a Licola Borgo- E’ un momento particolare e tutti dobbiamo cercare di dare il nostro contributo affinché si evitino ulteriori contagi».