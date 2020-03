POZZUOLI – “E’ arrivato il momento di dire con grande chiarezza che siamo di fronte ad un problema serio, ho la sensazione che non tutti abbiano capito questa verità elementare: siamo di fronte a un problema serio che richiede un cambiamento radicale delle abitudini di vita. Dobbiamo evitare al massimo contati sociali, rimanere di più a casa, quando si va a fare la spesa bisogna andare uno solo per famiglia. Bisogna evitare luoghi nei quali ci sono assembramenti”. Sono queste le parole pronunciate in un video-appello dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca “La situazione è seria. Noi abbiamo il dovere di evitare la diffusione del contagio” ha detto invitando tutti “ad avere comportamenti responsabili e dare una mano per affrontare con ragionevolezza e responsabilità un problema grave”. Di seguito il video integrale: