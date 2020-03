MONTE DI PROCIDA – “Sigillato” il comune di Monte di Procida: non si entra e non si esce. Poco fa il sindaco Giuseppe Pugliese ha disposto l’interdizione assoluta in ingresso e in uscita del transito di persone e veicoli, salvo che per le eccezioni previste dal DPCM, quindi per ragioni di lavoro, salute o particolare necessità. Con la stessa ordinanza, inoltre, è stata invitata la cittadinanza a provvedere ai necessari approvvigionamenti alimentari una sola volta alla settimana, incaricando un solo membro per nucleo familiare e recandosi, per quanto possibile, nei punti vendita più vicini alle proprie abitazioni. A fronte dell’adozione del nuovo provvedimenti sono stati già disposti controlli nei principali punti di accesso e di uscita del territorio comunale. Monte di Procida è l’unico dei 4 comuni flegrei in cui finora non sono stati registrati casi di Covid-19.