FUORIGROTTA – Ci sono anche due puteolani tra le otto persone denunciate dopo essere state trovate in giro senza validi motivi a Fuorigrotta. Ieri mattina gli agenti del commissariato San Paolo hanno notato in via Consalvo un assembramento di otto persone intente a confabulare tra loro che non sono state in grado di fornire alcun valido motivo per la loro presenza in quel luogo. Gli otto uomini, due puteolani, 4 del quartiere Fuorigrotta, uno di Bagnoli ed un altro della zona Mercato, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Le denunce sono arrivate durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.