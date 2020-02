POZZUOLI – Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione per tre giorni, a partire da domani 27 febbraio 2020, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università della Campania per consentire interventi di disinfestazione straordinaria. La decisione è arrivata in serata. A Pozzuoli analoga decisione era stata presa ieri dal sindaco Vincenzo Figliolia che ha disposto la chiusura delle scuole per 4 giorni. Nei Campi Flegrei l’unica novità è per il comune di Quarto dove oggi gli istituti sono rimasti aperti regolarmente.