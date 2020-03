POZZUOLI – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha appena comunicato che un cittadino di Pozzuoli è risultato positivo al Covid-19. Sono in corso le verifiche dell’ASL per ricostruire il link epidemiologico e mettere in sicurezza tutti coloro che sono stati in contatto con questa persona, così come avvenuto per gli altri pazienti. Salgono a 8 le persone contagiate, alle quali vanno ad aggiungersi un 30enne guarito e il decesso di una 77enne. In totale, quindi, sono 10 i casi di Covid-19 nella città di Pozzuoli dall’inizio dell’emergenza.