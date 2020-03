POZZUOLI – Due dipendenti della Wind, colleghi del contagiato da Covid-19, sono stati messi in quarantena. Si tratta di un residente nel comune di Quarto e uno a Napoli. Le condizioni dei due sono buoni e al momento non hanno manifestato alcun sintomo. I locali di via Campi Flegrei nella giornata di oggi sono stati evacuati. L’azienda, dopo aver attivato tutte le procedure di sicurezza una volta accertato il caso, resterà chiusa per la giornata di domani.