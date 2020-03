POZZUOLI – Dal prossimo lunedì 16 marzo prenderanno il via dieci giorni di sanificazioni e disinfestazioni per le strade dei 32 Comuni del territorio dell’ASL Napoli 2 Nord. Tra questi ci sono anche Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Il calendario delle attività è stato inviato questa mattina dall’Azienda Sanitaria a tutti i Comuni, chiedendo la massima collaborazione e il supporto di personale del Comune. L’intervento era già stato programmato per il prossimo maggio, ma l’Azienda Sanitaria lo ha ricalendarizzato, così da attuarlo immediatamente, visto il particolare momento. Come sempre, degli speciali veicoli attraverseranno le strade dei Comuni vaporizzando soluzioni disinfettanti, in grado di bonificare le strade. Gli interventi si concluderanno il prossimo 26 marzo.