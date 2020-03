POZZUOLI – Sono state richieste 800 autocertificazioni per gli spostamenti pedonali e in auto e 50 le persone denunciate per dichiarazioni mendaci o per mancata motivazione. É il bilancio dei controlli effettuati a Pozzuoli tra sabato e domenica. Numerosi sono stati i posti di blocco organizzati da municipale, carabinieri e polizia per le strade della città e in prossimità degli accessi dai comuni limitrofi. Controlli sono stati effettuati anche nei supermercati e nelle attività commerciali.