POZZUOLI – In occasione delle prove preselettive dei concorsi pubblici indetti dal Comune di Pozzuoli per il reclutamento di personale nella polizia municipale, l’amministrazione comunale ha istituito per i giorni 27, 28, 29, 30 e 31 gennaio 2020 un servizio di navetta per far fronte all’eccezionale afflusso di candidati e agevolare il raggiungimento del PalaTrincone di Monterusciello, individuato come sede delle prove.

ORARI E MODALITA’ – Il servizio sarà attivo dalle ore 7 alle ore 19 in tutti e cinque i giorni dalla stazione della metropolitana di Pozzuoli al Palazzetto dello Sport e viceversa. Per garantire la funzionalità dei collegamenti, negli stessi orari sarà istituito il divieto di sosta sugli stalli destinati al parcheggio a pagamento e su quelli a sosta libera posizionati lungo Piazzale Oriani, all’esterno della stazione della Metropolitana (Ferrovie dello Stato), e in via Miccoli a Monterusciello, nel solo tratto antistante il PalaTrincone. Il provvedimento si è reso necessario per poter istituire gli appositi capolinea dei bus navetta. I divieti non saranno applicati per gli stalli riservati ai disabili e per quelli destinati ai taxi.