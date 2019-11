POZZUOLI – Una delegazione di 10 direttori di Unità di Farmacia e Medicina di ospedali cinesi ha visitato ieri, per un workshop, l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Quello con l’Asl Napoli 2 Nord è stato il primo di una serie di incontri che si terranno fino al 14 novembre presso varie realtà mediche della Campania. La prossima visita è prevista per l’8 novembre all’Ospedale del Mare. Alla delegazione sono stati mostrati i percorsi di gestione ed approvvigionamento dei farmaci e degli strumenti utili a garantire il funzionamento della struttura ospedaliera, con particolare riferimento a strumentazioni complesso come il Robot Da Vinci, le strumentazioni per la Neurochirurgia, i presidi per il laboratorio di Emodinamica. La scelta di visitare il Santa Maria delle Grazie è nata dai livelli di efficienza e di innovazione evidenziati dall’ospedale di Pozzuoli negli ultimi anni. Al termine della visita a Pozzuoli i delegati hanno ringraziato per la professionalità, il calore umano, l’ospitalità e l’entusiasmo evidenziato dai medici e farmacisti del Santa Maria delle Grazie.