QUARTO – Lavori urgenti al cimitero di Quarto. Il Comune ha dato il via libera ad una serie di interventi manutentivi necessari e finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché dell’igiene urbana. Dall’ultima relazione tecnica sono, infatti, emersi alcuni problemi nel camposanto di via Dante Alighieri. Si procederà nelle prossime giornate al ripristino della funzionalità della cella frigorifero per il deposito delle salme, nonché al ripristino di alcune facciate in marmo dei loculi ubicati presso il cimitero vecchio e nuovo. «Il tutto al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e di usufruibilità dei luoghi da parte dell’utenza», si legge nella determina.

GLI INTERVENTI – In calendario anche il ripristino della funzionalità idraulica di alcune fontane e dei servizi igienici. Gli interventi urgenti al cimitero sono già stati affidati ad una ditta del posto affinché possa procedere quanto prima alle opere.