POZZUOLI – C’è un caso di Corona virus a Pozzuoli. La voce circolata nel tardo pomeriggio è stata confermata pochi minuti fa dal sindaco Vincenzo Figliolia. La persona interessata sarebbe residente in una zona tra Licola e Monterusciello.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO – Ho da poco appreso che anche un nostro concittadino è risultato positivo al test del Covid-19. – ha scritto su Facebook il sindaco Vincenzo Figliolia – Sono stato informato dal direttore generale dell’Asl Na 2 Nord. La persona si trova in isolamento domiciliare e non presenta una situazione particolare. Le sue condizioni sono stabili. Sono in costante contatto con le autorità sanitarie e con le istituzioni sovracomunali. In queste ore si sta ricostruendo il link epidemiologico. Sono già state adottate tutte le misure per tutelare la collettività. Informerò la cittadinanza su tutti gli eventuali aggiornamenti. Al momento il soggetto, essendo in isolamento, non può entrare in contatto con nessun altro, pertanto non si rende necessario alcun altro provvedimento. Vi invito a vivere con equilibrio e consapevolezza questo particolare momento e ad essere fiduciosi e sereni.”