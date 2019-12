NAPOLI – Martedì mattina, i poliziotti del commissariato Chiaiano sono intervenuti in via Vecchia Napoli, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di un cavallo vagante. Gli agenti hanno individuato l’animale e sono riusciti a condurlo presso il Commissariato dove lo hanno affidato a personale veterinario dell’ASL. Successivamente è stato individuato il proprietario del cavallo, un 27enne, che è stato denunciato per omessa custodia.

